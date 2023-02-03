Баженов: На игроках «Спартака» не скажутся слухи о возможном уходе Абаскаля

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о возможном уходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в другой клуб.

«Допускаю, что к Абаскалю другие команды проявляют интерес, но это ничего не значит. Футболисты абстрагированы от этого – это данность и обыденность футбола. Не думаю, что это скажется на ребятах», — приводит слова Баженова Metaratings.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. Напомним, возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.