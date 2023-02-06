Абаскаль оценил новую позицию Соболева

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:0).

- Сегодня Соболева мы увидели чуть ли не в роли правого вингера. Он и сам говорит, что это интересное задание, которое ему нравится. Почему такое решение?

- Нам всем нравится, и многие любят называть футбольные позиции и говорить, что вингер или кто-то еще, но тем не менее, Александр Соболев - на мой взгляд, это футболист, который хорошо понимает игру, очень хорошо читает ее, он хорошо использует пространство, хорошо работает корпусом и помогает партнерам. Он помогает нам начинать атаки, вовремя отдает передачи. Здесь речь не о том, что он вингер, он просто хорошо действует в принципе на благо команды. У него есть отличный удар левой ногой, то, чего нам не хватает в передней линии. Поэтому здесь я бы говорил в комплексе о тех качествах, которые у него есть.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:0).