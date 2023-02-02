В «Спартаке» уверены в отличной форме Промеса

В московском «Спартаке» уверены, что Куинси Промесу не страшен пропуск сборов команды в ОАЭ – нидерландец сможет и без этого стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Физически он будет готов к сезону, но мне и самому очень интересно, как он выступит, ведь сборы — есть сборы. На них отрабатываются и командные действия. Надеюсь, что он точно не будет выпадать из игры», - цитирует «Матч-ТВ» сотрудника «красно-белых» Никиту Баженова.

Баженов добавил, что все требования тренерского штаба во главе с Гильермо Абаскалем Промес прекрасно знает, у форварда огромная мотивация, и физически он будет готов, так как тренировался с молодёжным составом.

Напомним, из-за личных обстоятельств Промес не смон поехать со «Спартаком» на сборы. Клуб пошёл игроку навстречу. У игрока 14 забитых голов в 17 турах текущего сезона РПЛ.