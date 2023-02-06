Абаскаль: «Счастлив, что Зиньковский в этом матче смог полностью себя показать»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:0).

- Как прокомментируете игру Антона Зиньковского? Он оказал большое влияние на результат, причастен ко всем трем голам во втором тайме, играл тоже справа. Что скажете о его игре и перспективах?

- Я рад, могу только выразить радость за Антона Зиньковского, я очень рад, что он себя проявил сегодня. Вообще на сборах таких длинных у нас всегда появляется возможность глубже поработать с футболистами, пообщаться, лучше понять друг друга, я очень рад. У него большой талант, очень хорошие данные, я счастлив, что он в этом матче смог полностью показать и реализовать это.