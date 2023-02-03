Камоцци сообщил, что клубы из Европы обращались к нему по трём игрокам «Спартака»

Футбольный агент Франко Камоцци поделился информацией о том, что к нему обращались европейские клубы по российским футболистам.

«Интерес со стороны европейских клубов к российским игрокам присутствует. Помимо Сперцяна, они обращались ко мне за консультацией и мнением по поводу Соболева, Умярова, Хлусевича, Глебова и многих других», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ продолжается зимняя пауза, на которую лидером в турнирной таблице ушел «Зенит» (42 очка). Его преследователями являются «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Возобновление чемпионата произойдет 3 марта.