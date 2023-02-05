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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов назвал условие, при котором «Спартак» мог бы догнать «Зенит» в РПЛ

05 Февраля 2023 • 18:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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06.02 20:00

Бывший спартаковец Егор Титов назвал одно из условий, при которых московский «Спартак» мог бы догнать петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Это уход из стана «сине-бело-голубых» бразильца Малкома, сообщает Rusfootball.

Напомним, что слухи о том, что Малком переедет из «Зенита» в «ПСЖ» ходили незадолго до закрытия трансферного окна в Европе. Однако заветная сделка между сторонами так и не состоялась, Малком остаётся в Санкт-Петербурге.

«Зенит» на момент зимней паузы опережает «Спартак» в турнирной таблице на шесть очков, у петербургского клуба – 42 набранных очка, у москвичей – 36.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Егор Титов Малком Филипе
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