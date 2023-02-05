Титов назвал условие, при котором «Спартак» мог бы догнать «Зенит» в РПЛ

Бывший спартаковец Егор Титов назвал одно из условий, при которых московский «Спартак» мог бы догнать петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Это уход из стана «сине-бело-голубых» бразильца Малкома, сообщает Rusfootball.

Напомним, что слухи о том, что Малком переедет из «Зенита» в «ПСЖ» ходили незадолго до закрытия трансферного окна в Европе. Однако заветная сделка между сторонами так и не состоялась, Малком остаётся в Санкт-Петербурге.

«Зенит» на момент зимней паузы опережает «Спартак» в турнирной таблице на шесть очков, у петербургского клуба – 42 набранных очка, у москвичей – 36.