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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов назвал задачи «Краснодара» на вторую часть сезона

03 Февраля 2023 • 22:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.20 X 3.50 2 2.20
06.02 20:00

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов после победы в контрольном матче над «Сочи» (1:0) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ назвал цели своего клуба на вторую половину текущего сезона.

«Наша задача в Кубке России — победа в турнире, а в чемпионате хотим повыше подняться. Для этого надо выигрывать каждую игру», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Напомним, что в РПЛ «Краснодар» пока остановился на восьмом месте, у «горожан» лишь 25 набранных очков за 17 туров чемпионата России. Зимой клуб покинул главный тренер Александр Сторожук, его на посту наставника команды сменил серб Владимир Ивич.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов
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