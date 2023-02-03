Ахметов назвал задачи «Краснодара» на вторую часть сезона

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов после победы в контрольном матче над «Сочи» (1:0) в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ назвал цели своего клуба на вторую половину текущего сезона.

«Наша задача в Кубке России — победа в турнире, а в чемпионате хотим повыше подняться. Для этого надо выигрывать каждую игру», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

Напомним, что в РПЛ «Краснодар» пока остановился на восьмом месте, у «горожан» лишь 25 набранных очков за 17 туров чемпионата России. Зимой клуб покинул главный тренер Александр Сторожук, его на посту наставника команды сменил серб Владимир Ивич.