Бушманов: «Спартак» сильнее всех команд, которые участвуют в зимнем Кубке РПЛ»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал крупную победу «красно-белых» над «Краснодаром» (4:0) в матче второго тура зимнего Кубка РПЛ.

«В этой игре «Спартак» уже получше выглядел в атаке. Видно, что команда по чуть-чуть прибавляет. Думаю, что на сегодня «Спартак» сильнее «Краснодара», да и вообще всех команд, которые участвуют в этом турнире», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что у «красно-белых» есть игра, хороший состав и скамейка, но пока не стоит делать серьезных выводов, вся работа еще впереди.

В заключительном туре зимнего Кубка РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в поединке против «Сочи», игра пройдет 10 февраля в 19:00 по мск.