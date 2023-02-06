Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Краснодаром» (4:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

- Как вам матч?

- Игра очень хорошая. Даже не скажешь, что это товарищеская встреча. Команды бились, старались, хотели проявить себя. «Спартак» хорошо выглядел.

- Он уже готов к возобновлению сезона?

- Мы видим хорошие командные действия, взаимопонимание. Понятно, что за счет ошибок соперника «Спартак» организовал некоторые голы. Но целостность игры была. Мы увидели хороший контроль мяча у москвичей. Но, возможно, это физическое состояние футболистов сказалось. Может, у «Краснодара» сейчас идут нагрузки. Но любая команда бьется даже под нагрузками. Это все равно турнир, где все хотят проявлять себя.

- Как вам «Краснодар» образца Ивича? Что бросается в глаза?

- Он также пытается контролировать мяч, делать переходы из обороны в атаку, но пока тяжело сказать, что что-то меняется. Я вижу тот «Краснодар», который был при Сторожуке. У команды примерно одинаковый стиль.

- В чем ей надо прибавлять?

- В быстроте, физическом состоянии. Мы видели игру с «Сочи», который не забил свои моменты. Там «Краснодар» смотрелся лучше, чем сегодня. Но прибавлять надо во всех компонентах. Видно, что тренер ищет, меняет ребят местами. Надо посмотреть, что будет в чемпионате. Наверняка, там все будет по-другому.

- Чей гол больше понравился: Мелёшина или Зиньковского в стиле Месси?

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- Зиньковский индивидуально хорошо сыграл. Отмечу его мяч из четырех.

- Как вам связка Мелёшина с Соболевым? Она перспективная?

- Интересная. Мелёшин молодой, видно, что он вот-вот уже подходит. У него есть хорошие качества, есть быстрота. Сейчас он получает уверенность. И все-таки в чемпионате пусть немного, но выходил. Он уже перерос молодежный уровень и ФНЛ тоже. Интересный футболист. Мы видим сейчас немного другого Мелёшина. Более спокойного. Это немного напоминает историю с Пруцевым. Когда человеку понемногу начинают доверять, мы видим уже совсем другого футболиста. Это зависит от самих ребят. Им надо заставлять себя больше работать, расти рядом с сильными футболистами. Если они будут это делать, то и прогресс не заставит себя ждать.

- Кажется, что новички тоже достаточно удачно вписываются в игру «Спартака». Как вам Дуарте и Тавареш?

- Когда в коллективе все хорошо, новички быстро вписываются. Идет подбор игроков. Абаскаль берет своих ребят, которых знает. Тут важно, как тренер встречает, какую обстановку он создает. Тогда команда создается. Сейчас мне нравится, как выглядят новички. Но не хочу петь дифирамбы ни им, ни «Спартаку». Только чемпионат покажет уровень новобранцев. Пойдут тяжелые моменты, с которыми надо будет справляться. Это немного другая обстановка. А пока такие турниры придают команде уверенность в игре, быстрее проходит адаптация, настроение хорошее, идет работа.

- Как вам игра Бальде?

- Сейчас у команды собирается хороший костяк. Но мне жалко, что упустили еще молодых ребят, которых успел взять «Локомотив». Прежде всего, говорю о Пиняеве. Если бы он пришел в «Спартак», то было бы еще лучше. Пиняеву нашлось бы место в составе. Мне нравится, что Абаскаль много доверяет российским игрокам и легионерам, которые приносят пользу нашим ребятам.

- К основе еще присоединятся Мозес и Промес. Каковы шансы побороться с «Зенитом»?

- Мы видим, что есть команда, которая может бороться. Костяк уже имеется, но это молодые ребята. А если взять «Зенит», то это уже ветераны. Ему надо искать где-то молодых футболистов.

Елена Григорьевская