Соболев: «Можно сказать, что кайфую на новой позиции»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:0).

- Что за позиция сегодня такая интересная была? Много работы в глубине, на подыгрыше.

- Эта работа была и с «Ростовом». Я тоже играл правого вингера, правого нападающего. Не знаю, я и на тренировках играю, и на первом сборе играл крайнего нападающего. Что могу, то делаю.

- Это установка, или так получается в позиционной игре? Тянет туда?

- Вообще да, установка - больше играть справа, но в моментах там и в центре, и слева, не привязан так сильно к позиции.

- Как себя чувствуете в этой роли? Потому что со стороны ощущение, что вы кайфуете от такой игры. Много раздаете.

- Да, можно сказать и кайфую. Но здесь есть и другая маленькая сторона, нужно бежать назад, отрабатывать. Если нападающим ты можешь где-то этого не делать, то здесь обязан это делать, помогать защитникам, поэтому в этом плане немного тяжелее, но пока мне нравится.