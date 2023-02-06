Рыбус поведал о проблемах Дуарте с адаптацией в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:0).

- Что сегодня особенно получилось? Есть ли что-то, что можно было бы улучшить?

- Много чего получалось, хороший прессинг, например. Реализация тоже радует, в принципе, довольны игрой в первом и во втором тайме.

- Так получается, что вы и в чемпионате крупно «Краснодар» обыграли, и вот сегодня на сборах. Какая-то такая, может быть, особая традиция?

- Не знаю, у них может быть нагрузка, ребята уставшие, но это сборы. Посмотрим потом, как будет в чемпионате. «Краснодар» - хорошая команда, в чемпионате много раз показывает, что против них тяжело играть всегда. Крупный счет, но это только сборы.

- У вас какая нагрузка, как себя чувствуете, есть ли усталость в ногах? Или прошли эту стадию?

- Усталость есть еще, понятно, что тяжело тренируемся. Но будем снижать нагрузки, мы еще не на 100% готовы как команда. Еще надо поработать, есть время. Самое главное, что без травм.

- Как себя чувствуют новички, как осваиваются, Томаш Тавареш, Дуарте, который сегодня в старте начал? Что по ним можете сказать?

- Дуарте там потяжелее, он только на своем языке разговаривает. Тавареш - на английском и португальском, так что ему попроще. Но мы пытаемся сделать все, чтобы они себя комфортно в команде чувствовали.

- Зиньковский сегодня забил блестящий, просто потрясающий гол. После игры он сказал, что его ребята как-то подкололи. Может быть, знаете? Как сами поздравили?

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- Зиньковский забивает всегда красивые мячи, так что меня это не удивило. Он на тренировках тоже так идет в обводку на троих игроков, так что радует, что он в хорошей форме.

- Вы его как-то по-особому называете? Зина-Месси, Месси-Зиньковский?

- Нет, пусть он останется Зиньковским.