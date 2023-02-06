Слуцкий — о Мостовом: «Очень обидно, когда бывшие очень известные игроки превращаются во фриков»

Экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о бывшем полузащитнике «Спартака» и национальной сборной России Александре Мостовом, который в настоящее время является футбольным экспертом.

Слуцкий заявил, что ему очень обидно за известных футболистов, которые после окончания игровой карьеры становятся фриками.

«Мне очень обидно, когда бывшие очень известные и качественные игроки превращаются во фриков и посмешище своими высказываниями, недальновидными поступками», — заявил Слуцкий в эфире программы «Футбол не хоккей» на «Первом канале».

Напомним, в период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.