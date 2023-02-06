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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агкацев: «Не совсем удачная игра с нашей стороны, ничего, будем разбираться»

06 Февраля 2023 • 22:10 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Краснодар
окончен

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:4).

- Ваше мнение по игре? Наверняка обидно?

- Конечно, обидно. В любом случае проиграли, мне кажется, не совсем удачная игра с нашей стороны. Ничего, будем разбираться. Для этого и сборы - разбирать ошибки и не повторять их в сезоне.

- Сегодня вы вышли в старте. Сафонову дали отдохнуть, его не было в заявке. Как-то объяснил это решение главный тренер? Или просто ротация составы во время тренировочных сборов?

- Обычная ротация, никак не прокомментировали, разделили игровое время, чтобы все поиграли. Решение тренера.

- Какой-то, может быть, гол из пропущенных можно выделить? Где-то защита хуже сыграла, где-то вы сами могли бы спасти и предотвратить гол?

- В любом моменте можно было сыграть лучше. Не знаю, надо разбираться, сейчас сложно говорить.

- Сборы продолжаются, финальная подготовка. Как настроение, самочувствие, есть ли физическая усталость? Или наоборот уже появляются силы и желание, чтобы возобновить сезон?

- В любом случае сборы идут уже четвертую неделю, осталось немного, сохраняем позитив, у нас прекрасная атмосфера в команде. Двигаемся к началу сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Станислав Агкацев
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