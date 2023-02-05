Кечинов: Не жду зрелищного футбола от «Спартака» и «Краснодара»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча второго тура зимнего Кубка РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».

Кечинов заявил порталу «РБ Спорт», что спокойно относится к матчам на таких турнирах, ведь все футболисты находятся под большими нагрузками.

«Не жду какого-то искрометного и зрелищного футбола, в котором будет много красивых комбинаций и забитых голов. Просто смотрю, наблюдаю за новыми игроками, за молодыми футболистами», — добавил эксперт.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится завтра, 6 февраля, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.