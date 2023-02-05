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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: Не жду зрелищного футбола от «Спартака» и «Краснодара»

05 Февраля 2023 • 20:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.20 X 3.50 2 2.20
Через 22 ч. 20 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча второго тура зимнего Кубка РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».

Кечинов заявил порталу «РБ Спорт», что спокойно относится к матчам на таких турнирах, ведь все футболисты находятся под большими нагрузками.

«Не жду какого-то искрометного и зрелищного футбола, в котором будет много красивых комбинаций и забитых голов. Просто смотрю, наблюдаю за новыми игроками, за молодыми футболистами», — добавил эксперт.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится завтра, 6 февраля, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Кечинов
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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