Стрепетов — о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Думаю, мы должны дождаться и голов, и хороших комбинаций»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура зимнего Кубка РПЛ «Спартак» - «Краснодар».

Стрепетов в беседе с порталом «РБ Спорт» выразил уверенность в том, что с каждым матчем зимнего Кубка РПЛ «Спартак» будет демонстрировать более яркую игру. «Краснодар» после первой встречи многие хвалили, но у команды были проблемы в центре поля и в оборонительной линии, сказал эксперт.

«Очное противостояние должно быть очень интересным, ярким, думаю, мы должны дождаться и голов, и хороших комбинаций», — подытожил Стрепетов.

В первом туре товарищеского турнира «Спартак» в серии послематчевых пенальти одержал победу над «Ростовом» (0:0, 2:1 по пен), а «Краснодар» проиграл «Сочи» (0:1).

Матч 2-го тура зимнего Кубка РПЛ «Спартак» - «Краснодар состоится 6 февраля, начало — в 20:00 по мск.