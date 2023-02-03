Сперцян: «Желание играть в Европе есть, но пока я здесь – в «Краснодаре»

Один из самых звёздных игроков РПЛ Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о своём возможном переходе в европейский клуб. Зимой трансферные слухи связывали армянского полузащитника «Краснодара» с ПСВ и «Фиорентиной».

«Как и вы, я читаю новости, однако мне никто не звонил, как и моим родителям, по поводу будущего я ни с кем не советовался. Желание играть в Европе есть, но пока я здесь – в «Краснодаре», - цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Напомним, что у 22-летнего атакующего полузащитника «быков» в текущем сезоне набралось уже 10 голов и шесть ассистов во всех турнирах, игрока признали самым подорожавшим в РПЛ в 2022 году, его трансферная стоимость – 9 млн евро.