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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян: «Желание играть в Европе есть, но пока я здесь – в «Краснодаре»

03 Февраля 2023 • 22:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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06.02 20:00

Один из самых звёздных игроков РПЛ Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о своём возможном переходе в европейский клуб. Зимой трансферные слухи связывали армянского полузащитника «Краснодара» с ПСВ и «Фиорентиной».

«Как и вы, я читаю новости, однако мне никто не звонил, как и моим родителям, по поводу будущего я ни с кем не советовался. Желание играть в Европе есть, но пока я здесь – в «Краснодаре», - цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Напомним, что у 22-летнего атакующего полузащитника «быков» в текущем сезоне набралось уже 10 голов и шесть ассистов во всех турнирах, игрока признали самым подорожавшим в РПЛ в 2022 году, его трансферная стоимость – 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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