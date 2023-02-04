Агент: «Преданность Николсона «Спартаку» никогда не вызывала сомнений»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент не покинет московский клуб текущей зимой.

«Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений. Он любит клуб, и клуб его очень уважает. Так что борьба за чемпионство продолжается», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему форварду проявляет «Галатасарай».

Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «красно-белых» 18 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.