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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Преданность Николсона «Спартаку» никогда не вызывала сомнений»

04 Февраля 2023 • 09:17 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.20 X 3.50 2 2.20
06.02 20:00

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент не покинет московский клуб текущей зимой. 

«Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений. Он любит клуб, и клуб его очень уважает. Так что борьба за чемпионство продолжается», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему форварду проявляет «Галатасарай».

Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе «красно-белых» 18 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Ненад Портега
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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Комментарии (1)
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Димон.Касли
04 Февраля 2023 в 10:07
Опять агентская пафосная болтовня про преданность...
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