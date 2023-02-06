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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: «Готовы не на 100%, но уже почти»

06 Февраля 2023 • 22:17 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Краснодар
окончен

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:0).

- Классный матч, классный гол. Расскажите, как так получилось? Вы обыграли там половину «Краснодара», что происходило?

- Прошел, немного далеко отпустил мяч и подумал, что сейчас выбьет защитник. Он остановился, не пошел, получилось потом дальше еще обыграть двух и пробил удачно с левой.

- На тренировках такое же показываете, либо это получается в моменте просто, какое-то вдохновение?

- Когда так много обыгырваешь, редко получается.

- Партнеры что-то сказали по поводу гола, может быть, как-то отметили, что-то сказали? Поздравили, подколили?

- Да, подкололи. Сказали, что опять левая, я левой забиваю какие-то нереальные голы. Не нереальные. Последний гол ЦСКА такой, и сейчас такой получился.

- Сейчас после матча подошли к болельщикам. Это было спланировано, или вас кто-то позвал, и вы вместе пошли?

- Мы после каждого матча, сейчас вот вторая игра. Нас много болельщиков поддерживают, в каждой стране, в каждом регионе и нашей страны, и вообще по всему миру нас поддерживают. Спасибо им большое. Мы стараемся с ними пообщаться, пожать руки.

- По сбору вопрос, идет финальная часть. Как самочувствие, как состояние, насколько идет такое желание вернуться в сезоне и возобновить игры?

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- Желание, конечно, уже есть. Сейчас уже так похоже на игры чемпионата, упорная борьба с командами, с которыми будем играть в чемпионате. Сбор подходит к концу, уже осталось дней 10, чуть больше, может, завершающая стадия. Готовы не на 100%, но уже почти.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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