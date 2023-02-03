Ловчев – о Бальде: «Это игрок основы «Спартака», как минимум в Кубке России»

Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру форварда «Спартака» Кейта Бальде в матче против «Ростова» (0:0) на предсезонном турнире - Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Бальде мне понравился — похоже, что это игрок основы минимум в кубковых матчах, где у «Спартака» будут дисквалификации нападающих - Соболева и Николсона», - пишет Ловчев в своём Telegram-канале.

Напомним, что из-за драки в матче с «Зенитом» Соболев и Николсон получили дисквалификацию.

Он добавил, что встреча «Спартака» с «Ростовом» выглядела типичной предсезонной игрой с обилием брака и потерь мяча. Далее на турнире «Спартак» ожидает встреча с «Краснодаром» Владимира Ивича.