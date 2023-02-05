Гладилин сравнил Промеса и Веллитона

Бывший спартаковец Валерий Гладилин провёл сравнение между двумя известными форвардами московского «Спартака» - Куинси Промесом, который выступает в клубе в настоящий момент и бразильцем Веллитоном, игравшим в стане «красно-белых» с 2007 по 2014 год.

«Считаю, что Куинси Промес сильнее и ярче играет за «Спартак», чем Веллитон в своё время. Куинси повыше уровнем, но Веллитон точно входит в пятёрку лучших легионеров в истории клуба. Но лучшим бы я назвал бы Промеса», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, прямо сейчас Промес является лучшим бомбардиром РПЛ на пару с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым – у каждого по 14 забитых голов.