Масалитин — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Сделали всё, что могли»

Бывший футболист Валерий Масалитин дал комментарий после перенесённого матча 21-го тура первенства России между ЦСКА и «красно-белыми» (0:0).

«Начнём с того, что ЦСКА и «Спартак» подходили к матчу в примерно одинаковом состоянии. А в очной встрече они показали свой максимум на данный момент. Сделали всё, что могли. Настрой оказался запредельным, скорости хорошие, борьба была», — приводит слова экс-игрока издание Vprognoze.ru.

Стоит отметить, что после этой встречи коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.