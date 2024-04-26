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Терёхин: «Если «Динамо» выигрывает у «Зенита», то команда в чемпионской гонке» эксклюзив

26 Апреля 2024 • 15:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.04 19:15

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Зенитом».

«Я думаю, что это очень важная игра для обеих команд. Победа нужна и «Динамо», и «Зениту». Матч этот очень ключевой. За «Динамо» ещё, думаю, «Краснодар» поболеет. «Динамо» сейчас набрало ход, команда снова здорово играет. «Зенит» же проиграл в крайнем туре, ему сейчас тяжело. Так что у «Динамо» сейчас есть шансы. Надо обыгрывать «Зенит» сейчас.

Если хотим быть в борьбе за титул, то нужно обыгрывать питерцев в этом матче. Если «Динамо» выигрывает, то мы с уверенностью можем сказать, что команда в чемпионской гонке и имеет шансы завоевать титул в этом сезоне. В случае победы «Динамо» интрига закрутится максимально интересно. В концовке реально три команды будут бороться за титул», - сказал Терёхин.

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