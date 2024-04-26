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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ высказался на тему возможного расширения лиги

26 Апреля 2024 • 14:49 Комментировать

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался насчёт обсуждений возможного расширения чемпионата.

«Я не вижу возможности для расширения лиги сейчас. Есть регламент. Считайте меня бюрократом, буквоедом – но есть регламент, и это спортивные соревнования. Идёт ожесточённая борьба за выживание, наверное, никогда такой не было. И мне будет искренне жаль тех, кто вылетит, потому что все команды достойные. Но это соревнование – кто-то должен вылететь.

Расширять лигу нужно заранее. Должна быть экономическая модель, логистическая. Должно быть взвешенное решение, потому что оно меняет всю структуру футбола. Сейчас 16 команд – оптимально. Я буду до конца стоять на спортивном принципе», - сказал Алаев журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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