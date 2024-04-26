Президент РПЛ высказался на тему возможного расширения лиги

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался насчёт обсуждений возможного расширения чемпионата.

«Я не вижу возможности для расширения лиги сейчас. Есть регламент. Считайте меня бюрократом, буквоедом – но есть регламент, и это спортивные соревнования. Идёт ожесточённая борьба за выживание, наверное, никогда такой не было. И мне будет искренне жаль тех, кто вылетит, потому что все команды достойные. Но это соревнование – кто-то должен вылететь.

Расширять лигу нужно заранее. Должна быть экономическая модель, логистическая. Должно быть взвешенное решение, потому что оно меняет всю структуру футбола. Сейчас 16 команд – оптимально. Я буду до конца стоять на спортивном принципе», - сказал Алаев журналистам.