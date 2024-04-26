Семак высказался о кадровой ситуации перед игрой с «Динамо»

В воскресенье вечером «Зенит» проведёт важный матч Российской премьер-лиги против «Динамо». Главный тренер питерской команды Сергей Семак дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Посмотрим. Есть игроки, участие которых под вопросом. Надеюсь, что в нашу обойму добавятся Сантос и Ахметов. Посмотрим, ближе к матчу будем отталкиваться от состояния игроков. Сегодня у нас пройдёт буквально первое занятие для тех, кто играл в среду», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Напомним, что в среду вечером «Зенит» сенсационно проиграл на своём поле «Рубину» со счётом 0:2. Как следствие, отрыв команды Сергея Семака от второго «Краснодара» в турнирной таблице Премьер-лиги сократился до минимального – до одного зачётного балла.