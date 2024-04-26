«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым. 33-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2025 года.

Петров является рекордсменом «Краснодара» по количеству сыгранных матчей. За «быков» защитник провёл 293 игры, в которых забил 15 голов и отдал 18 голевых передач на партнёров.

«Краснодар» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Мурада Мусаева проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Крыльев Советов» на выезде.