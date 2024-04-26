Дюков: «Возможность выхода РФС из УЕФА до сих пор существует»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о переговорах с УЕФА по поводу снятия санкций.

«Переговоры с УЕФА на паузе, мы довели друг до друга позиции и аргументы. Сейчас мяч на стороне УЕФА, если они найдут техническое решение по юношеским сборным, то это будет шаг вперёд к возвращению. Но возможность смены конфедерации до сих пор существует», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что РФС уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях клубы Премьер-лиги не выступают в еврокубках, а сборные могут проводить только товарищеские матчи.

РФС ориентируется на снятие санкций с России к осени 2028 года