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Дюков: «Возможность выхода РФС из УЕФА до сих пор существует»

26 Апреля 2024 • 17:23 Комментировать (1)

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о переговорах с УЕФА по поводу снятия санкций.

«Переговоры с УЕФА на паузе, мы довели друг до друга позиции и аргументы. Сейчас мяч на стороне УЕФА, если они найдут техническое решение по юношеским сборным, то это будет шаг вперёд к возвращению. Но возможность смены конфедерации до сих пор существует», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что РФС уже больше двух лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях клубы Премьер-лиги не выступают в еврокубках, а сборные могут проводить только товарищеские матчи.

РФС ориентируется на снятие санкций с России к осени 2028 года

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Комментарии (1) Все комментарии
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Yustas201a
26 Апреля 2024 в 17:37
Если мы не выйдем из уефы,то наш футбол прекратит своё существование как интересная и зрелищная игра...А таких как Дюков и Колосков нужно срочно гнать из футбола,они всё равно на зарплате у уефы...
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