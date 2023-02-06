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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил состав на матч с «Краснодаром»

06 Февраля 2023 • 18:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.70 X 3.60 2 2.10
Через 0 ч. 55 мин.

Во втором туре зимнего турнира Российской премьер-лиги в ОАЭ сыграют «Спартак» и «Краснодар». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелёшин, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая будет проходить на страницах портала LiveResult.

После первого тура зимнего турнира «Краснодар» имеет в своём активе три очка, а «Спартак» - два.

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Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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