«Спартак» объявил состав на матч с «Краснодаром»

Во втором туре зимнего турнира Российской премьер-лиги в ОАЭ сыграют «Спартак» и «Краснодар». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Денисов, Дуарте, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелёшин, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая будет проходить на страницах портала LiveResult.

После первого тура зимнего турнира «Краснодар» имеет в своём активе три очка, а «Спартак» - два.