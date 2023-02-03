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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Спартак» не станет чемпионом, даже если купит Малкома»

03 Февраля 2023 • 21:03 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
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06.02 20:00

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ. По его мнению, у «сине-бело-голубых» абсолютно нет конкурентов, даже в лице идущего на втором месте «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Вообще то, что Малком остался в «Зените» - уже хорошо, но состав «Зенита» и без Малкома на голову выше состава конкурентов», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Специалист добавил, что чемпионская гонка в России, увы, уже давно закончилась, несмотря на то, что «Спартак» может догнать «Зенит» за два тура – разрыв между клубами всего шесть очков, у «Зенита» - 42 балла, у «Спартака» - 36.

В минувшее трансферное окно в Европе Малкома связывали с французским грандом - «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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