Юсупов назвал задачи «Сочи» на вторую часть сезона

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от второй части сезона и назвал основные цели своего клуба.

«По щелчку ничего не бывает и сейчас, слава богу, есть сборы. Я уверен, что при новом тренере мы будем боевитой командой и будем бороться за место в первой пятёрке, отрыв не такой большой и нашу задачу никто не отменял. Занимали же сначала пятое место в РПЛ, потом второе. Не вижу поводов нам барахтаться в середине таблицы», - цитирует Юсупова «Чемпионат».

В данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 17 туров всего лишь 25 очков. Осенью команду покинул тренер Сергей Гаранин, вместо него в клуб пришёл опытный Курбан Бердыев.