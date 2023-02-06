В «Спартаке» сообщили, что Промес присоединится к команде в Москве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с нападающим команды Куинси Промесом. Напомним, нидерландец не принимает участия в сборах «красно-белых» по личным обстоятельствам.

«Будет ли Промес в Турции на сборе? Сообщим официально, если что-то изменится. Мы вернемся в Москву, обязательно проведем несколько тренировок с ним. Тренеры посмотрят на него вживую», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 17 забитых мячей и семь результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.

Напомним, первый официальный матч в 2023 году «Спартак» проведет в гостях против «Локомотива» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (22 февраля).