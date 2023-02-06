И снова разгром на Зимнем кубке РПЛ: «Спартак» деклассировал «Краснодар» в Абу-Даби

«Спартак» и «Краснодар» сыграли в рамках 2-го тура Винлайн Зимнего кубка РПЛ.

Во втором туре Винлайн Зимнего кубка РПЛ московский «Спартак» играл против «Краснодара». Напоминаем, что все матчи предсезонного турнира проходят в городе Абу-Даби, а судить приглашаются российские арбитры. Ничьих быть не может – в случае равенства по истечении 90 минут команды бьют серию пенальти. «Спартак» в первом же туре опробовал такой и сценарий и безоговорочно победил «Ростов». Из пяти пенальти южане реализовали всего один, три удара парировал Селихов.

Во втором матче Зимнего Кубка «Спартак» решил не доводить до серии пенальти, решив исход матча в основное время. И как решив! В отличие от первой игры «красно-белые» смотрелись бодро, налёт зимнего футбола пропал. Разведка прошла минут за 15, а затем футболисты Абаскаля серьёзно взялись за дело. Первый момент выдумал Литвинов, не из самой удобной позиции вырезавший отличный кросс. Мелёшин на углу вратарской замкнул подачу, но Агкацев занял отличную позицию и взял мяч намертво.

Второй шанс Павел получил уже куда более убойный. Чистый выход один на один организовали ему партнёры, но Мелёшин вновь проиграл дуэль голкиперу. На помощь прибежал Соболев, пытался на добивании переиграть Агкацева, однако и у него ничего не получилось. В довершении атаки уже второй волной «Спартак» неудачно разыграл угловой, но вот Сорокин потерял мяч в борьбе с Соболевым, а Мелёшин наконец отличился. Метров с 30 пробил, направив мяч точно под штангу – 1:0.

«Спартак» мог тут же добивать соперника, но реализовывать выход один на один – не в их правилах. После передачи Соболева на свидание с Агкацевым вывалился Михаил Игнатов, но пробил очень робко, и голкипер вновь вышел победителем дуэли. На второй тайм не вышли главные действующие лица первого (Соболев, Мелёшин), активность «Спартака» немного поубавилась, зато точность возросла.

На исходе часа игрового времени «красно-белые» провели вторую голевую атаку. Зиньковский на правом углу штрафной площади начал соло, обойдя пять защитников (не очень-то и сопротивлявшихся) и пробив в дальнюю «девятку» в итоге – 2:0. Только после этого «Краснодар» смог хоть немного почувствовать себя хозяином ситуации. Апогеем краснодарского владения стал опасный штрафной Эдуарда Сперцяна – Селихов в блестящем прыжке выудил мяч у правой штанги.

За 10 минут до финального свистка «Спартак» собрался на ещё одну острую атаку и оформил разгром. Кайо ошибся, подарив мяч Зиньковскому, Антон сразу же сыграл в центр штрафной площади на Николсона, а Шамар мощно пальнул под перекладину – 3:0. Окончательно добил краснодарцев Бальде Кейта, реализовавший пенальти, назначенный за снос Зиньковского – 4:0. День разгромов на Винлайн Зимнем кубке РПЛ: «Сочи» расправился с «Ростовом», а «Спартак» - с «Краснодаром».