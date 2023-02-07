Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении «красно-белых» в Зимнем кубке РПЛ и подготовке команды к возобновления чемпионата.

- Вас не пугает хорошая форма «Спартака», ведь команда уже это проходила? Не рано ли «красно-белые» на пик формы выходят?

- Первая игра с «Ростовом» была безликая, без особой игры, моментов, свежести, и я еще тогда сказал, что не надо обращать на это внимание. Сегодня такая игра, завтра – иная, если тренер даст меньше нагрузки перед матчем. Так и получилось с «Краснодаром». Но надо отметить, что вчера в первом тайме играл один состав, потом другой. И все были в единой хорошей физической форме. Хорошо, что так происходит. Идет подготовка к 22 февраля, когда состоится матч Кубка России. Но не факт, что с «Сочи» «красно-белые» будут в таком же порядке. Главное – набрать форму и выйти на пик к кубковой встрече с «Локомотивом».

- Показалось, что у «Спартака» не было недочетов вчера.

- Да нет. Просто нагрузку немного снизили перед матчем, чтобы посмотреть, как команда будет играть на фоне свежести.

- Новый защитник Дуарте показался цепким и неуступчивым, хорошо обращается с мячом. Он вышел в паре с Джикией. Это будет основная связка в центре обороны?

- Думаю, да. Именно на него тренер будет делать акцент в паре с Джикией. Его и брали для того, чтобы он сразу играл. Поэтому сейчас его наигрывают. Видно, что это толковый парень. Надеюсь, что он принесет пользу «Спартаку».

- Соболев вчера взял на себя роль флангового плеймейкера. Он вел игру «Спартака», постоянно прессингуя и обостряя. Как он вам в этой новой роли?

- Ему это полезно. Мы привыкли, что Саша - сугубо нападающий. Раньше вообще он считался форвардом таранного типа. Сейчас Соболев стал гораздо разнообразнее и гибче, прибавил в технике, кругозор у него стал пофункциональнее. Для него это полезно. Когда экспериментировать, как не в таких матчах? В официальных никто этого делать не будет. Мне кажется и Бальде - больше нападающий, а его вчера поставили на позицию левого инсайда. Поэтому в таких встречах можно экспериментировать. Футболистов много, они качественные. Вот Абаскаль и ищет, где того или иного человека еще можно использовать.

- Как вам связка Мелёшина с Соболевым? Есть шанс увидеть ее в официальных встречах?

Реклама

- Я надеюсь. Мне нравится Мелёшин. Он мастеровитый. В силу возраста у него есть скорость. Есть желание и видение зрелого игрока, а не парня, который только начинает осваиваться. Видно по его игре, что есть уверенность. Я надеюсь, что он уже сейчас готов. Вчерашняя игра это показала. Хочется, чтобы Абаскаль ему доверял.

- Не слишком велика обойма у «Спартака, ведь скоро еще и Промес с Мозесом присоединятся?

- Многие меня спрашивают, кого еще нужно купить на ту или иную позицию. Я говорю: ну, куда еще покупать? Посмотрите на состав. Сначала надо отдать того, кто не нужен.

- Ушли Мевля, Рассказов.

- Рассказов мало играл, поэтому его уход напрашивался. У Абаскаля будет приятна головная боль.

- Не приведет ли большая обойма к негативным ситуациям внутри команды, потому что все хотят играть?

- Судя по тому, что сейчас говорят, и что я вижу, там шикарная обстановка. Не знаю, как будет дальше, когда, возможно, что-то не будет получаться. Но все возможно. Футбол – игра мужчин, у которых свой характер. Здесь надо адекватно все воспринимать. Если ты сейчас слабее конкурента на своей позиции, значит, нужно больше тренироваться и использовать те шансы, которые тебе предоставляются.

- У Абаскаля должен быть большой авторитет, чтобы держать все это под контролем.

- Мне кажется, ребята его уважают и воспринимают должным образом, как авторитетного тренера. Надеюсь, так и будет продолжаться.

Елена Григорьевская