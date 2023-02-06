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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Галицкий приехал на матч со «Спартаком»

06 Февраля 2023 • 19:56 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Краснодар
1 3.70 X 3.60 2 2.10
1-й тайм

В понедельник вечером в ОАЭ пройдёт матч зимнего турнира Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». На игру прибыл владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий, о чём рассказывает «Чемпионат».

«Краснодар» и «Спартак» будут играть в рамках второго тура зимнего турнира. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

Отметим, что после первого тура «Краснодар» лидирует в зимнем турнире РПЛ с тремя очками. «Спартак» идёт вторым, сумев раздобыть два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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