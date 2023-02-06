​Галицкий приехал на матч со «Спартаком»

В понедельник вечером в ОАЭ пройдёт матч зимнего турнира Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». На игру прибыл владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий, о чём рассказывает «Чемпионат».

«Краснодар» и «Спартак» будут играть в рамках второго тура зимнего турнира. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после первого тура «Краснодар» лидирует в зимнем турнире РПЛ с тремя очками. «Спартак» идёт вторым, сумев раздобыть два балла.