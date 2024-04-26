Пискарёв: «При Слишковиче у «Спартака» изменился командный дух»

Бывший форвард «Спартака» Александр Пискарёв высказался об игре «красно-белых» в матче 21-го тура первенства России с ЦСКА (0:0).

«Совершенно другая картина после того, как Слишкович сменил Гильермо Абаскаля. Изменился дух команды. Игроки стали боевитее. Они навязывают соперникам борьбу, эффективнее действуют в отборе и активнее проводят атаки», - цитирует экс-игрока издание Bobsoccer.

Также Пискарёв считает, что клубу стоит задуматься о решении оставить нынешнего тренера.

Коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.







