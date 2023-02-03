Рианчо: «Федун никогда не вмешивался в тренировочный процесс, как это делают другие президенты клубов»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о бывшем владельце «красно-белых» Леониде Федуне. Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» выкупил все акции «Спартака».

«Леонид Федун — хороший человек и менеджер. Когда я был в «Спартаке», то получал все необходимые условия для работы. Федун никогда не вмешивался в тренировочный процесс, как это делают многие другие президенты клубов», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Федуну не просто далось решение об уходе из «Спартака», нельзя называть его трусом, который бросил клуб в тяжелый момент, видимо, у него были серьезные причины на продажу команды.

После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.