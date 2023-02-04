Тарханов прокомментировал победу «Краснодара» над «Сочи»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал матч между «Краснодаром» и «Сочи» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ. «Горожане» обыграли в контрольном матче команду из своего региона – 1:0.

«Живая игра получилась, считаю, интереснее, чем предыдущая игра между «Спартаком» и «Ростовом». Играли агрессивно, моментов мы немало увидели. С обеих сторон хороший футбол был», - цитирует Тарханова «Матч-ТВ».

Тренер пояснил, что в первом тайме более остро играл «Краснодар», а во второй половине уже у сочинцев было достаточно много ситуаций, где подопечные Курбана Бердыева могли забить.

В следующих матчах в рамках турнира «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а клуб «Сочи» встретится с «Ростовом».