Президент РПЛ - о причастности «Ахмата» к отравлению в «Сочи»: «Ну перестаньте, не хочу даже обсуждать теории заговора»

Александр Алаев, президент РПЛ, дал свой комментарий о вчерашнем инциденте, когда футболисты «Сочи» отравились перед матчем против «Ахмата».

Напомним, об отравлении сообщил наставник сочинцев Роберт Морено. В итоге «Сочи» потерпел поражение с минимальным счётом, пропустив в первом тайме от Лечи Садулаева.

- Мог ли быть причастен к отравлению «Ахмат»? Ну перестаньте. Не хочу даже обсуждать теории заговора, - передаёт слова президента РПЛ Sport24.

Алаев отметил, что «Ахмат» является самым гостеприимным и надёжным партнёром, который никогда не подводил.

«Сочи» располагается на последнем месте в РПЛ, команда Морено имеет в своей копилке 19 очков.