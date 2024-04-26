«Спартак» обратился в КДК по отмене жёлтой карточки Дуарте

«Спартак» направил обращение в КДК с просьбой отменить жёлтую карточку защитнику команды Алексиса Дуарте, которую он получил во вчерашней игре с ЦСКА (0:0).

Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, главный судья встречи Василий Казарцев вынес парагвайцу предупреждение в конце первого тайма. Жёлтая карточка стала для Дуарте четвёртой в этом сезоне РПЛ, в связи с чем футболист не сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Локомотивом», который пройдёт 28 апреля.

Отметим, после матча ЦСКА – «Спартак» в сети появилась информация, что арбитр Казарцев мог перепутать игроков и ошибочно показал Дуарте жёлтую карточку, вместо него в центре поля правила нарушил Никита Чернов.