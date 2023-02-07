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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин: «Спартак» мечтает о «золотом дубле»

07 Февраля 2023 • 21:33 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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10.02 19:00

Полузащитник и один из лидеров московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от второй части сезона, которая стартует уже скоро.

«Готовимся к «Локомотиву» в Кубке, весь фокус на нём. Вообще мечтаем о «золотом дубле». А какое место займём здесь – не важно, это товарищеский турнир», - цитирует Зобнина «Матч-ТВ».

Прямо сейчас на сборах в ОАЭ «Спартак» участвует в зимнем товарищеском турнире Winline – Зимний кубок РПЛ. На турнире «красно-белые» сыграли в нулевую ничью с «Ростовом» и разгромили «Краснодар» Владимира Ивича – 4:0.

В РПЛ «красно-белые» занимают вторую строчку, отставая от первого места на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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