Паршивлюк: «Всю жизнь мечтал что-то выиграть со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, являющийся воспитанником «Спартака», признался, что всю жизнь мечтал выиграть с «красно-белыми» какой-нибудь трофей.

Напомним, Паршивлюк выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год. Отметим, что сразу после ухода футболиста из клуба «красно-белые» выиграли чемпионат России. По словам защитника, ему было очень обидно находиться в стороне от этого праздника.

«Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри. Но что было, то было. Судьба наградила меня не этим трофеем, но чем-то большим — новыми друзьями, которых обрёл в других городах, и я до сих пор с ними вижусь и общаюсь», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний Паршивлюк провёл за «Динамо» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.