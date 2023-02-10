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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Паршивлюк: «Всю жизнь мечтал что-то выиграть со «Спартаком»

10 Февраля 2023 • 09:36 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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Через 8 ч. 22 мин.

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, являющийся воспитанником «Спартака», признался, что всю жизнь мечтал выиграть с «красно-белыми» какой-нибудь трофей.

Напомним, Паршивлюк выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год. Отметим, что сразу после ухода футболиста из клуба «красно-белые» выиграли чемпионат России. По словам защитника, ему было очень обидно находиться в стороне от этого праздника.

«Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри. Но что было, то было. Судьба наградила меня не этим трофеем, но чем-то большим — новыми друзьями, которых обрёл в других городах, и я до сих пор с ними вижусь и общаюсь», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний Паршивлюк провёл за «Динамо» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Паршивлюк
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