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Колосков - о матче ЦСКА - «Спартак»: «Большей бестолковщины в этом сезоне не видел»

26 Апреля 2024 • 07:13 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о вчерашнем столичном дерби ЦСКА – «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! Даже если я не помню другие дерби, то это всё равно худшее», - цитирует Колоскова Metaratings.ru.

После 25 проведенных туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 39 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, с 38 очками находится на седьмой позиции.

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