Агент Игоря Коновалова: «Восстановление после тяжёлой травмы проходит в штатном режиме»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Урала» Игоря Коновалова, рассказал о восстановлении хавбека.

«Восстановление после тяжёлой травмы проходит в штатном режиме, он уже частично приступил к беговой работе. Все строго в соответствии с рекомендациями медицинского штаба «Урала», — рассказал агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт».

По слова Клюева, Коновалов находится в расположении команды в Абу-Даби, однако пока что рано судить о возвращении игрока, поскольку при столь тяжёлых травмах не имеет смысла форсирование восстановления. Также представитель Коновалова отметил, что рано говорить о будущем полузащитника и возможном выкупе контракта у «Рубина».

26-летний хавбек в сентябре перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия. На его счету лишь шесть встреч в нынешнем сезона Российской премьер-лиги.