Агент Барбоза: «Если Тавареш будет успешен в «Спартаке», он сможет вернуться в Европу»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о переходе португальского защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

По мнению агента, успешная игра в чемпионате России позволит 21-летнему футболисту в будущем вернуться в Европу.

«Тавареш точно поможет «Спартаку», это хороший трансфер. Если он будет успешен в России, то сможет вновь вернуться в Европу, но сперва нужно показать себя», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тавареш не провёл в составе «Бенфики» ни одной официальной встречи. В прошлом году он выступал за «Базель» на правах аренды. В составе швейцарской команды португалец провёл 28 матчей, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.