Камоцци оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, что под руководством 33-летнего испанца «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, отставая от санкт-петербургского «Зенита» на шесть очков.

По мнению Камоцци, вклад в успехи команды Абаскаля внёс также бывший наставник «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Абаскаль проделывает отличную работу сейчас. В его распоряжении команда, которая прошла определённый путь с Ваноли, и знает, что такое командная работа и как добиваться побед», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 4 марта, когда в рамках 18-го тура чемпионата России встретится с «Уралом». Начало — в 19:00 по московскому времени.