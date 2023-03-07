Николай Иванов: ЭСК не рассматривала эпизод с незасчитанным голом Соболева

Заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов высказался о незасчитанном голе форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Уралом».

«Экспертно‑судейская комиссия этот эпизод не рассматривала, ничего сложного в этом нет. Департамент судейства и члены судейства понимают, что здесь произошла ошибка, которая, к сожалению, повлияла на результат», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 2:2. В концовке игры главный арбитр матча Виталий Мешков ошибочно дал свисток после падения вратаря «Урала» Ильи Помазуна, в этот момент нападающий «красно-белых» Соболев отправил мяч в ворота, который не был засчитан.