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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николай Иванов: ЭСК не рассматривала эпизод с незасчитанным голом Соболева

07 Марта 2023 • 21:14 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов высказался о незасчитанном голе форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Уралом».

«Экспертно‑судейская комиссия этот эпизод не рассматривала, ничего сложного в этом нет. Департамент судейства и члены судейства понимают, что здесь произошла ошибка, которая, к сожалению, повлияла на результат», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 2:2. В концовке игры главный арбитр матча Виталий Мешков ошибочно дал свисток после падения вратаря «Урала» Ильи Помазуна, в этот момент нападающий «красно-белых» Соболев отправил мяч в ворота, который не был засчитан.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Николай Иванов ЭСК РФС
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