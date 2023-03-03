Николсон – об игре с «Уралом»: «Главное, чтобы мы показали свой уровень»

Игрок «Спартака» Шамар Николсон высказался о завтрашнем сопернике команды – екатеринбургском «Урале».

Спортсмен заявил, что ему доставлял удовольствие тот футбол, который «оранжево-чёрные» демонстрировали на заключительном этапе первой части сезона Российской премьер-лиги.

По словам футболиста, положительный для москвичей результат матча с екатеринбуржцами в первом круге (2:0) вовсе не гарантирует подобный успех в игре, которая состоится четвёртого марта, так как с того момента прошло довольно много времени.

«Главное, чтобы мы показали свой уровень, тогда возьмём три очка», — сказал Николсон в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака»