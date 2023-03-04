«Урал» повёл в матче со «Спартаком» благодаря 11-метровому

В матче 18-го тура Премьер-лиги «Спартак» принимает «Урал». Команды провели без голов первые полчаса поединка, и после этого счет был открыт. Защитник «красно-белых» Алексис Дуарте придерживал форварда гостей Алексея Каштанова и помешал тому добраться до мяча, чтобы замкнуть прострел. Арбитр отправился смотреть видеоповторы и назначил пенальти. Рай Влут подошел к мячу и пробил низом в правую часть ворот, а голкипер Александр Селихов бросился к другой штанге.

Счет 0:1. Поминутная текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.