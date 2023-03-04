Президент «Урала» Иванов: «Мы довольным результатом, получили хорошие эмоции»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата России против московского «Спартака», по итогам которого был зафиксирован ничейный счёт — 2:2.

«Мы довольным результатом. Отличная игра. Обе команды провели хороший матч. У нас были шансы как на победу, так и на поражение. Мы получили хорошие эмоции», — цитирует речь Иванова Sport24.

После данного поединка «Урал» по-прежнему располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка.

«Красно-белые», в свою очередь, имеют в своём активе 37 баллов, что позволяет команде занимать вторую строчку в чемпионате.