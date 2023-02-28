Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу «красно-белых» в ответном матче 1/4 финала Кубка России над «Локомотивом» (4:2). Напомним, что первая игра этого противостояния так же завершилась триумфом «Спартака» (1:0).

«Отличный матч в исполнении «Спартака»! Надеюсь, что всё продолжится в том же духе и команда будет бороться за чемпионство», — цитирует Камоцци Sport24.

После 17 туров РПЛ «красно-белые» набрали 36 очков и расположились на втором месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «Спартак» проведёт 4 марта против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.