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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскалю не нужны новички зимой: Так ли это, и укомплектован ли «Спартак»

29 Января 2023 • 10:47 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о завершении зимней трансферной кампании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о словах испанца.

«Спартак» этой зимой пополнился двумя защитниками: Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем. Как заявил наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль, на этом трансферная кампания завершена. Испанец, конечно, отметил, что он так думает, то есть оставил вероятность, что ещё кто-то придёт. Тем не менее испанец подчеркнул, что новички заменили ушедших Миху Мевлю и Николая Рассказова, плюс к этому после травм вернулось несколько игроков. По мнению Абаскаля, «Спартак» готов ко второй части сезона.

Прав ли Абаскаль, что «Спартак» укомплектован? Пожалуй, с испанцем можно согласиться, учитывая ситуацию, в которой находится российский футбол в настоящее время. Будь сейчас ситуация, как год назад, когда «Спартак» в это время обычно готовился к матчам плей-офф Лиги Европы, можно было бы обсуждать необходимость усиления для еврокубков. Однако для уровня текущей Премьер-лиги у москвичей состав довольно неплохой.

Мы не знаем качеств Тавареша и Дуарте, как они освоятся в «Спартаке», но в целом кажется, что они могут освоиться и прибавить. Будем честны, Рассказов и особенно Мевля не были надёжны и почти не играли. Конечно, «красно-белым» нужен новый сильный защитник в пару к Джикии, вот и посмотрим на Дуарте. Опять же в нынешней ситуации сложно найти кого-то лучше.

При этом в состав «Спартака» возвращаются Виктор Мозес и Кристофер Мартинс, которые много пропустили, и Кейта Бальде, который и вовсе успел провести за «красно-белых» лишь 38 минут. То есть выбор у Абаскаля действительно будет. При этом испанец явно рассчитывает на молодёжь как на источник увеличения количества игроков. Мелёшин, Зорин уже успели себя проявить в первой части сезона, а теперь тренер пригласил ещё ряд ребят.

В целом Абаскаль едва ли кривит душой, что «Спартак» укомплектован. Можно искать игроков, которые просто по уровню сильнее, но, повторимся, в той ситуации, в которой оказался российский футбол, сделать это сложно.

Тем не менее, когда мы говорим о «Спартаке», мало оценивать только спортивную часть. В клубе всегда много подводных течений, которые часто негативно влияют на итог. Если же говорить с этой точки зрения, то в «Спартаке» явно назревает серьёзный конфликт. Селекция этой зимой прошла (или по крайней мере идёт) только по плану одного Абаскаля. Тавареша он знает лично по работе в «Базеле», и никто не скрывает, что португалец – это креатура испанца. Дуарте не был знакомым Абаскаля, но наставник настойчиво требовал усиления именно центра обороны.

В свою очередь, по данным СМИ, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт очень хотел завезти в клуб Неманью Максимовича, с которым знаком по работе в «Астане». Однако якобы именно Абаскаль был категорически против подписания ещё одного футболиста в середину поля. Об участии Эшуорта в переговорах по Дуарте не сообщалось, поэтому сложно называть парагвайца достижением англичанина. Иными словами, не очень понятно, что вообще этой зимой делал спортивный директор клуба.

По данным СМИ, отношения между Эшуортом и Абаскалем нельзя назвать гладкими. В итоге на вторую часть сезона вырисовывается довольно понятная картина. Если «Спартак» проведёт её хорошо, то доверие к испанцу со стороны клуба возрастёт, а также встанет вопрос, зачем нужен англичанин. В случае провала Абаскаля у Эшуорта, в свою очередь, будет козырь в рукаве: мол, клуб пошёл на поводу у тренера, а не у спортивного директора – и вот результат.

В общем остаётся немного подождать и посмотреть, что выйдет у Абаскаля весной. Пока испанец в фаворе, ему доверяют и под него строят команду. Однако в «Спартаке» как нигде просто проделать путь от любимца до прощания фотографией стадиона в социальных сетях.

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Роман Андреев

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (3)
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ингерман
29 Января 2023 в 12:57
ай бро златозубо.. у них начався естесвенный атбор.. борьба за место в навозной куче называца.. ужо сваих не щедят.. выпихивають.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
29 Января 2023 в 11:39
вона как сташнила нижэ муху навозную..)) энта малекула шытаит сибя всизнаюшым икспертам па свинскаму навозу..))
rac531
29 Января 2023 в 10:58
Интересно, что за газпромовский глист написал эти словеса?
Ничего не знаю, ни чего не видел, но в "Спартаке" кризис!!! КАРАУЛ!!!
Прямо, как известный говнонос и ветеринар ЛОВЧЕВ:
«Мой сын хорошо его [Эшуорта] знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…»
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